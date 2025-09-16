ドジャース・大谷翔平、第3打席でチャンス広げる2塁打！

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で、右翼線の二塁打を放った。



1－1の同点で迎えた5回。ドジャースはマックス・マンシーのソロ本塁打で2－1と勝ち越しに成功する。







なお1死一塁となり、打席には大谷。フィリーズ先発左腕ランヘル・スアレスが投じた2球目のカーブに反応した。



やや体勢を崩されたものの、残したバットでうまく対応した打球は鋭いライナーとなって一塁手横を突破。右翼線への二塁打となり、1死二、三塁とチャンスを拡大させた。



続く2番のムーキー・ベッツが中堅に犠飛を放ち、ドジャースは効果的な攻めで3－1とリードを広げた。



しかし、その後にフィリーズの反撃を受け、ドジャースが4ー5でリードを許している。









【動画うまく拾ってライト線へ、大谷翔平の二塁打がこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 ツーベースヒット!!



／

外角低めを引っ張り

打球はファースト横を抜ける

ドジャースは2,3塁となりチャンス拡大!!

＼



🇺🇸MLB2025

ドジャース × フィリーズ

アベマで無料生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】