シュワーバー、ドジャース戦で今季53号本塁打！圧巻の3戦連発で大谷翔平と…

メジャーリーグ 最新情報

フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーは15日（日本時間16日）、ドジャー・スタジアムで行われているロサンゼルス・ドジャース戦に「2番・DH」で出場。初回に今季53号となる本塁打を放った。



ドジャースの先発はアンソニー・バンダ。本来はリリーフのサウスポーが、フィリーズの2番シュワーバー、3番ブライス・ハーパー対策で初回のマウンドを任された。



バンダは先頭のハリソン・ベーダーを三振に斬って取り、シュワーバーを打席に迎える。



カウント2－2からの5球目、外に逃げるスライダーにシュワーバーがうまく反応した。



やや泳ぎながらも的確にコンタクトした打球が、右中間スタンドに飛び込んでいく。これで3戦連発、今季第53号の本塁打となった。



本塁打王争いのライバル・大谷翔平の前でいきなり結果を残したシュワーバー。ドジャースのオープナー起用を打ち破り、フィリーズが幸先よく1点を先制した。



試合は現在、3－1でドジャースが逆転に成功している。



シュワーバーはここまで2打数1安打。大谷も2打数1安打となっている。



















【動画】強振せずともスタンドイン、シュワーバーの今季53号がこれだ！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]シュワバー 大谷翔平を突き放す53号HR!!



