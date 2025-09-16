バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルはチャンピオンズリーグ（CL）初戦を欠場する可能性が高いようだ。15日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

今シーズンからバルセロナの「10番」を継承し、ラ・リーガ開幕からの3試合で2ゴール3アシストをマークするなど攻撃を牽引しているヤマル。しかし、スペイン代表の一員として臨んだ今月のFIFAワールドカップ26欧州予選で鼠蹊部の痛みを抱えながらプレーすると、直近で行われたラ・リーガ第4節バレンシア戦を欠場。ハンジ・フリック監督がスペイン代表の対応に苦言を呈する事態に発展している。

そんなヤマルだが、戦列復帰まではもうしばらく時間を要する見込みで、現地時間18日に控えるニューカッスルとのCLリーグフェーズ第1節を欠場することが濃厚だという。『マルカ』が報じたところによると、ヤマルは依然として鼠蹊部に痛みを抱えており、21日のラ・リーガ第5節ヘタフェ戦の出場可否についても現時点では不透明のようだ。

若きエースを欠いた状態で敵地『セント・ジェームズ・パーク』の乗り込む見込みのバルセロナだが、フリック監督はブラジル代表FWハフィーニャを右ウイング（WG）で起用し、空いた左WGにはニューカッスルとの対戦経験が豊富なイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが入る可能性があると『マルカ』は指摘している。

ヤマルに加え、スペイン代表DFアレハンドロ・バルデと同MFガビも欠場が濃厚だと報じられている。一方、負傷で今月の代表活動から途中離脱し、バレンシア戦を欠場したオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングはすでに全体トレーニングに合流している模様。ニューカッスル戦に臨むメンバーに名を連ねる可能性が高いようだ。

【ハイライト動画】ヤマル不在でも大量得点！ バルセロナが圧巻の6発大勝