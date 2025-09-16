レアル・マドリードは15日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節に向けた招集メンバーを発表した。

今夏に就任したシャビ・アロンソ監督の下で2シーズンぶりの欧州制覇を目指すレアル・マドリードは、現地時間16日に行われるCLリーグフェーズ第1節でマルセイユを本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』に迎える。重要な初戦に臨むメンバーにはフランス代表FWキリアン・エンバペやブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールら主力が順当に名を連ねたほか、負傷離脱中だったイングランド代表MFジュード・ベリンガムも招集された。

ベリンガムは2023年11月に左肩を脱臼し、1年半以上に渡って痛みを抱えながらプレーしていたが、今夏のFIFAクラブワールドカップ2025終了後に手術を実施。当初は3カ月程度の戦線離脱が見込まれ、レアル・マドリードとしては10月のインターナショナルマッチウィーク後の復帰を想定していた模様だが、驚くべきほどの回復を見せているようだ。スペイン紙『アス』も「メディカル上の奇跡であり、おそらく近年で最大の奇跡とも言えるだろう」と伝えている。

予定よりも1カ月早く復帰の目処が立ったベリンガムに加え、足首の負傷で戦列を離れていたフランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガもマルセイユ戦に臨むメンバーに名を連ねた。一方、全体トレーニングの一部に合流しているブラジル代表FWエンドリッキ、別メニュー調整中のフランス代表DFフェルラン・メンディとドイツ代表DFアントニオ・リュディガーらは招集外となっている。

レアル・マドリードとマルセイユの一戦は、日本時間17日の午前4時にキックオフを迎える。