「軽い体調不良以上の問題か」鈴木誠也、異例の4戦連続欠場！？　米紙が予…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、15日（日本時間16日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦もメンバー外となり、これで4試合連続の欠場となった。それでも故障者リスト入り（IL）するような状況ではないと米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

鈴木は一時期、本塁打数や打点数のランキングでトップ5に名を連ねるほど好調を維持していた。しかし、シーズン後半に入ってから急速に勢いが落ち、8月6日（同7日）に行われたシンシナティ・レッズ戦で今季27号となるソロホームランを放ったのを最後に本塁打を打てていない。コンディションを整えるため、最近は度々休養を取る試合が増えている。

ただ、4試合連続の欠場は異例なことだ。同メディアによると「どうやら軽い体調不良以上の問題を抱えているようだが、カブスはその詳細について明らかにしていない」という。その一方で「鈴木はチームとともにピッツバーグへ遠征しており、31歳の外野手が故障者リスト入りを避け、このシリーズ中に復帰する見込みは残されている」とのこと。この試合ではモイゼス・バレストロス捕手が指名打者（DH）を務めたが、いずれ鈴木は戦列に戻ってくることになりそうだ。

