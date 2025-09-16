宮城県気仙沼市(けせんぬまし)は、県の最北端に位置しており、世界三大漁場の三陸沖に隣接し全国から漁船が集う、水と緑に恵まれたまち。

東北最大級の有人島「気仙沼大島」や三陸復興国立公園・唐桑半島などの美しい自然も魅力で、地形が複雑に入り組んだリアス海岸の海岸線が描く景色は絶景です。

気仙沼市ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「人口減少対策パッケージ 子育て支援『5つのゼロ』」という取り組みについて、紹介していきます。

子育て支援の充実! 気仙沼市のふるさと納税寄附金の使い道「人口減少対策パッケージ 子育て支援『5つのゼロ』」について

人口の減少や少子高齢化が進む中、気仙沼市においても、この問題を“最重要課題”と位置づけし、構造的な要因を明らかにして、人口減少の緩和と住み続けたいと思えるまちづくりについて検討したそうです。

そのアウトプットとしてまとめられた計画が、市民の暮らしやすさを実現する「けせんぬまWell beingプラン」。75の施策が掲載されており、関連する内容ごとにまとめられた政策パッケージも存在します。

その中でも大きな柱である「人口減少対策パッケージ」という事業に、ふるさと納税寄附金が活用されています。

本パッケージは、2024年度からの10年間で50億円規模を投資。パッケージの骨組みとなる内容の一つ「5つのゼロによる子育て支援」は、子育て世代の家族のために実施し、子育てにかかる経済的負担を減らし、安心して子育てができる環境を実現しています。

具体的な取り組みは、以下です。

＜5つのゼロによる子育て支援＞

・小・中学校の学校給食費ゼロ

・第二子以降の保育料ゼロ(上限なし)

・待機児童ゼロの実現：保育士の加配を実施

・学童保育利用料ゼロ

・幼稚園・保育所の給食費ゼロ

市民からの声

子育て中のママからは「普段から子どもにかかるお金が多いため、第二子以降の保育料の無償化に感謝しています」「物価高騰の中で子どもの給食無償化に助けられ、生活にゆとりが生まれました」などの声が、担当者の元へ届いているそうです。

自治体からのメッセージ

皆さまのご寄附は、子育て支援や子どもの学び、地域の産業を支える力になります。気仙沼の挑戦と笑顔あふれる未来を、ぜひ一緒に応援してください。

気仙沼市のふるさと納税返礼品について

添加物を一切使用していない、銀鮭のみを使った切身を紹介します。気仙沼市の中でも人気を誇る返礼品とのことです。

訳あり 銀鮭 切身 骨取り 無塩 1.5kg

・提供事業者：株式会社足利本店

・内容量：1.5kg

・寄附金額：1万2,500円

水揚げ後すぐに加工され、急速凍結された銀鮭です。鮮度の良いチリ産の銀鮭(養殖)を使用。無塩タイプなので、離乳食や多彩なアレンジ料理にもピッタリ! 骨取りをしているため、子どもから大人まで安心して味わえるのも魅力です。

今回は宮城県気仙沼市のふるさと納税寄附金の使い道「人口減少対策パッケージ 子育て支援『5つのゼロ』」と、人気の返礼品を紹介しました。ふるさと納税の寄附金を財源とした人口減少対策パッケージの子育て支援です。2024年のプラン発足当時は「3つのゼロ」だったそうですが、2025年からは「5つのゼロ」としてより一層安心して子育てができる環境を実現しています。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者