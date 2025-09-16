モナコに所属する日本代表FW南野拓実がオセール戦のMVPに選出された。

南野は現地時間13日に行われたリーグ・アン第4節オセール戦に先発出場。スコアレスで迎えた45＋2分に敵陣ボックス内のこぼれ球にいち早く反応し、右足でゴールへ流し込んで先制点をマークした。その後、退場者を出したオセールに追い付かれたモナコだったが、89分にジョージ・イレニヘナが勝ち越し点を挙げ2－1で勝利。南野は90＋2分までプレーした。

第3節ストラスブール戦での劇的な決勝点に続き、2試合連続ゴールを記録した南野。ファン投票では50％の得票により、イレニヘナとGKフィリップ・ケーンを抑えて今シーズン初のMVPに選出された。クラブによると、オセール戦での南野はボールタッチ50回、ファイナルサードへのパス3本、ドリブル成功1回、インターセプト1回というスタッツを記録していたという。南野の活躍もあり、モナコは連勝を飾っている。

また、南野は2022年夏の加入以降、リーグ・アンでここまで18ゴールを記録しているが、これはウィサム・ベン・イェデル（現：サカリヤスポル）とブリール・エンボロ（現：レンヌ）に次ぐ同期間内におけるクラブ3位の得点数とのこと。アシストを含めた得点への直接関与数は30となっており、これを上回っているのはベン・イェデルのみと発表されている。

リーグ・アン開幕からの4試合で2ゴールとまずまずのシーズン序盤戦を過ごしている南野。チャンピオンズリーグ（CL）の開幕が迫る中、今後の活躍にも期待がかかる。

