「苦しい展開だった」今永昇太、二桁勝利目前で足踏み！　改善できていな…

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、14日（日本時間15日）に行われたタンパベイ・レイズ戦で先発し、5回まで投げて7安打3失点無四球9奪三振の成績を残した。しかし、勝敗はつかなかったと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

今永は初回から先頭打者のヤンディ・ディアス内野手にソロホームランを許すと、続けてフニオール・カミネロ内野手にも本塁打を打たれてしまう。出鼻を挫かれることになったが、さらに3回に失点した後に本領を発揮する。4回と5回を三者凡退に抑え、リリーフ陣に後を託した。その間にイアン・ハップ外野手がホームランを放つなどして得点を積み重ね、最終的にカブスは4-3で競り勝っている。

それを踏まえ、同メディアは「初回は31球を要し、3回までに球数が60球を超える苦しい展開だった。しかし、その後は立て直し、制球を取り戻して9三振（今季最多タイ）を奪い、最後の2イニングはレイズ打線を完全に抑えた」と伝えている。ただし、課題も残っており「被弾の多さは依然として問題だ。昨季27本、今季は昨年より39イニング少ない時点ですでに26本を許している」と指摘した。

