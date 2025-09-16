2026年に第3期の放送が決定しているTVアニメ『【推しの子】』。その放送が迫る2025年12月27日(土)に、千葉・森のホール21(松戸市文化会館)にて開催される「アニメ『【推しの子】』フィルムオーケストラ 〜The Starry Echoes〜」より、コンサートのために描き下ろされたイラストが公開された。

【推しの子】初となるオーケストラコンサート「アニメ『【推しの子】』フィルムオーケストラ 〜The Starry Echoes〜」では、アニメの劇伴作家を務める伊賀拓郎氏が監修として参加。【推しの子】のドラマチックな音楽性を特別なオーケストラ編成でお届けする。

これまでに放送されている1期〜2期の印象的な音楽を再現するため、オーケストラのほか、特別演奏となる和楽器奏者らの参加もすでに明らかにされているほか、伊賀拓郎氏自身もプレイヤーとして参加することが決定している。また、当日の司会は、アクア役・大塚剛央とルビー役・伊駒ゆりえの2名が担当予定。

公開されたイラストは、オーケストラコンサートにちなんで、指揮棒を振るアイと、楽器を手に持つ幼少期のアクア、ルビーの可愛らしいイラストに仕上がっている。

さらに、現在受付中となる本公演のチケットのうち、「S席チケット」「A席チケット」は「会場限定プログラム(12P)」付きとなっているが、その表紙デザインも公開された。

「会場限定プログラム(12P)」には、本公演に関する資料や関係者コメントなど、コンサートにまつわる裏側も知れる内容が多数収録される予定となっている。

チケットなど、「アニメ『【推しの子】』フィルムオーケストラ 〜The Starry Echoes〜」の詳細は特設サイトにて。

