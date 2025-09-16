9月も中旬となり、少しずつ秋の気配を感じられる日も増えてきました。豊かな秋の実りを実感できる食材を目にする機会も日々、多くなってきます。秋らしいスイーツの登場も、この時期ならではの楽しみですね。

本記事では、ファミリーマートで9月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。異なる食感が楽しめるハイブリッドなスイートポテトタルトデニッシュ、見た目も楽しめるロールケーキ風スイートポテト、まるでお芋掘りをしているような体験型デザートなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年9月の新作5品まとめ(9月16日発売予定)

本記事ではファミリーマートで9月16日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年9月のスイーツ新商品まとめ

9月16日発売の新商品は、スイートポテト・タルト・デニッシュの異なる食感が楽しめるハイブリッドなアイテム、ロールケーキのような仕立てのスイートポテト、まるでお芋掘りをしているような体験型デザートのスイートポテト、星降る夜空をイメージしたミルクプリン、紅芋を存分に楽しめるカップアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「スイートポテトタルトデニッシュ」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

異なる食感が楽しめるハイブリッドな一品。タルト生地を敷き詰めたデニッシュ生地に、紅あずまを使用したスイートポテトあんとスイートポテトクリームを絞って焼きあげました。

「ロールケーキみたいなスイートポテト」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

紅はるかの芋あんとホイップクリームを、スイートポテト生地でロールケーキのように包み込んだスイーツ。紅はるかのねっとりと濃厚な味わいで、見た目も楽しめる仕立てです。

「掘って発見！スイートポテト」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

まるでお芋掘りをしているような、ファミリーマート初の体験型デザート。ココアスポンジとクランチを土に見立てました。ミニサイズのスイートポテトが4つ隠されています。1つだけ色違いのお芋が隠されているのが、楽しいスイーツです。

「星降る夜のミルクプリン」(190円)

価格 : 190円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

星降る夜空をイメージしたソーダ風ゼリーをのせたミルクプリン。ファミリーマート限定商品となります。

「赤城 たべる牧場紅いも」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※一部地域では価格が異なります。

人気シリーズ「たべる牧場」の紅芋味。上層は北海道産牛乳を56%使用したコクのあるミルクアイス、中間層は紅芋あん、下層に紅芋アイスを入れて、食感や見た目も楽しめるカップアイスに仕立てました。アイス・あん・ソースに紅芋を使って紅芋を存分に楽しめます。なお、一部地域では価格が異なります。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

9月16日発売の新商品は、異なる食感が楽しめるハイブリッドなアイテム「スイートポテトタルトデニッシュ」、紅はるかのねっとりと濃厚な味わいで、見た目も楽しめる仕立ての「ロールケーキみたいなスイートポテト」、まるでお芋掘りをしているような、ファミマ初の楽しい体験型デザート「掘って発見！スイートポテト」、星降る夜空をイメージした「星降る夜のミルクプリン」、人気の「たべる牧場」シリーズの紅芋味「赤城 たべる牧場紅いも」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用