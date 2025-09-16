アニメイトは、スマートフォンを対象のグッズにかざすと、画面上でAR(拡張現実)コンテンツが楽しめる「ARアクリルスタンド」を発売する。

ARアクリルスタンド

第1弾となる『ギヴン』の「ARアクリルスタンド」では、佐藤真冬や上ノ山立夏たちの録り下ろしボイスなどARコンテンツが楽しめる。ARコンテンツ利用時には専用アプリ「エフェクトメイト」を使用する。

「エフェクトメイト」の対象グッズ第1弾である「ARアクリルスタンド」は、10月17日からSpace Galleria(アニメイト池袋本店8F)で開催する催事「ギヴン展 -given exhibition- ENCORE」にて販売。購入の際は、展示会の入場券が必要となる。

「エフェクトメイト」の対象グッズは今後も続々発売予定なので、ぜひチェックしてみてほしい。

「ギヴン展 -given exhibition- ENCORE」ARアクリルスタンドの発売日は10月17日。価格は各4,620円。2種(A：佐藤真冬＆上ノ山立夏/B：鹿島柊＆八木玄純)。「ギヴン展 -given exhibition- ENCORE」開催期間は、10月17日～11月17日。開催場所は、Space Galleria(アニメイト池袋本店8F)。

なお、ARコンテンツの利用には有効期限がある(2027年9月末まで有効)。また、物販コーナーの利用には、展示会への入場が必要。入場券については、展示会公式ホームページを確認すること。

【ギヴン展 -given exhibition- ENCORE】 キービジュアル

「エフェクトメイト」の配信は10月を予定。

動作環境について、【iOS】iOS 15以降のARKit対応端末、【Android】Android 10.0以降のARcore対応端末。推奨端末について、【iOS】iPhone XR以上の端末、【Android】Snapdragon 855相当以上の端末。

(C)キヅナツキ / 新書館 (C)キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会