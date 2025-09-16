タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。13歳年上バツイチ彼氏との関係に悩む32歳女性の恋愛相談に答えた。

交際5年の32歳女性「まだ彼の家に行ったことがない」

藤本美貴

交際5年だという相談者は、「ほぼ毎日、寝落ち電話をしているが、まだ彼の家に行ったことがない。“行きたい”と言っても、“家が汚いから恥ずかしい”と言われる」と打ち明け、「モヤモヤしながら現状維持をしている」と吐露。そんなとき、テレビ電話で、元カノとの写真と手紙を見せられたと言い、「大事にされてない感じがして、涙が出た」とこぼし、「おじさんと先が見えない関係を続けるより、新しい人を見つけたほうがいいと内心思うが、踏ん切りがつかない」と悩みを寄せた。

藤本は、「ええ? 怖い! そんなことある?」と驚がくの表情で、「別れましょう」とキッパリ。「5年付き合ってて、一回も家に行ったことがないおじさんってどうなの? 別れましょう。次に行きましょう」「大人で家に一回も行ったことがないって普通じゃないよね。二重生活してるの?」と語気を強め、「元カノうんぬんじゃなくて、別れたらいいのにって思う。“家に行きたい”って言って、行かせてもらえないって、ちょっと怖くない?」と信じられない様子だった。

また、結婚願望があるという相談者に、藤本は、「5年も付き合ってて、一回も家に行けない人と結婚になるかな? だいぶハードル高くない?」と疑問を呈し、「今が別れるチャンス。だって、思ってるときじゃないと別れられないじゃん。今、“何でだろう?”って思ってるってことは、別れに向いてるわけですよ」とピシャリ。「5年も家に行けない人が、“結婚しよう”って言ってくれるかな? 人生、時間の無駄だなって思っちゃう。別れましょう。前に進んでください」と諭していた。

コメント欄には、「ミキティに同感です」「普通じゃないって気づいて」「ホラーすぎる」「違和感しかない」「単身赴任では?」「家に入れてくれないのヤバい」などの声が上がっている。