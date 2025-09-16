【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、季節の変わり目にスタミナをつけてくれるにら丼や、本格的な辛さが楽しめる担々麺など、注目の商品が目白押しです!

2025年9月の新商品5品まとめ(9月16日〜9月22日)

「味しみロースかつ丼」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄

とんかつを、出汁(だし)が効いた割り下で煮込んだ、味しみの良いロースかつ丼です。

「スタミナ豚にら丼」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東京都

豚肉、にら、キャベツを炒め、甘辛いタレで味付けをした食べ応えのある丼ぶりです。

「唐辛子にまみれる鬼辛担々麺」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

唐辛子の辛味と山椒の後引く辛味が特長の担々麺。胡麻の濃厚な旨みが際立つ仕立てです。

※9月17日以降順次発売

「ブリトー台湾風ルーローチーズ」(311円)

価格 : 311円

販売地域 : 全国

スパイス香るお肉と2種チーズのとろけ感が特徴のブリトーです。

※9月17日以降順次発売

「トマトソースのオムライスドリア」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県

ケチャップライスに、玉子ソースとトマトソース，チーズをのせて焼き上げたドリアです。

※9月17日以降順次発売

まとめ

今週は、「味しみロースかつ丼」や「スタミナ豚にら丼」など、ボリューム満点なスタミナメニューがラインナップ! 唐辛子と山椒のピリッとした辛さがクセになる「唐辛子にまみれる鬼辛担々麺」は、辛党必見です。

そのほか、台湾風の味わいが楽しめる「ブリトー台湾風ルーローチーズ」や、ドリアの上にオムライスを贅沢にのせた「トマトソースのオムライスドリア」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用