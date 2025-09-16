まだまだ蒸し暑い今日この頃、気になる床のベタベタ問題。そんな問題の解決方法を、「クイックル」や「マイペット」などのお掃除アイテムで有名な花王が紹介! 動画は130万回以上再生され、大きな話題を呼んでいます。

「花王公式の見解」として、花王が手掛けるYouTubeチャンネル・KaoJapan(@KaoJapan)で公開された今回の動画。 夏に床のべたつきが気になるのは、いったいなぜなのか……?

その答えは、夏は在宅時間が長くなる＆素足で過ごす人が多いため。さらに気温と湿度が高く、菌が繁殖しやすい環境であることも理由なんだそう。

実際の床の汚れのイメージ

汚れにはこんなにもいろんな種類があるんです

実際に床の汚れをイメージ化して見てみると、べたつき加減やほこりが恐ろしい……!! “床の汚れ”と言ってもその種類はさまざまで、ホコリや髪の毛、花粉など、多くの要素が欠け合わさっていることがわかります。そして、その対策は……

なんと、お手軽な拭き掃除! 今回の動画では「クイックル マグネットワイパー」「クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート STRONG」で床を拭き、あっという間にピカピカになる様子が紹介されています。

掃除後のシートの黒さは、爽快感がありつつちょっぴり恐怖……。ちなみにシートは網戸にも使用可能なので、網戸の汚れも解決できるそう。

ベタベタ床には拭き掃除がおすすめ

今回紹介した以外にも、花王のYouTubeチャンネルには日常に役立つライフハックがたくさん。お掃除のきっかけにも、効率アップにも、参考にしてみてはいかがでしょうか?