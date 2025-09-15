大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手を右手の骨挫傷により負傷者リスト（IL）入りとしたことを明かした。患部に不安を抱えながらも強行出場を続けていたことについて、デーブ・ロバーツ監督は後悔している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が報じた。

数日前に手首を痛めていたスミスは、現地火曜日の試合に出場したものの、その後に患部の腫れと違和感が悪化し、結果的にIL入りが決定された。ドジャースではダルトン・ラッシング捕手も負傷離脱しているため、ベン・ロートベット捕手とチャッキー・ロビンソン捕手に頼る予定だ。

痛みを抱えながら試合に出場していたスミスについて、ロバーツ監督は「後から考えると、間違いなくIL入りすべきだった。しかし、当時は、その判断は下せなかった。その時に入手していた情報では、彼は試合に出場できるとされていた」と語っている。

続けてロバーツ監督は「重要なのは、すべての検査結果が陰性であるため、我々は希望を持ち続けているということだ。しばらく休めば、彼は正常な状態に戻ると確信している」と言及した。

