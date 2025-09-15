大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日時点、故障離脱していたアレックス・ベシア投手がメジャー復帰した。同時に、ベン・カスペリアス投手がマイナーに降格したが、デーブ・ロバーツ監督としては苦渋の決断だったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のカスぺリアスは降格前までに46登板、7勝5敗13ホールド2セーブ、防御率4.64といった数字をマーク。様々な役割をこなすポリバレントなリリーフとしてチームに貢献していた。

同メディアは「ロバーツ監督は、カスぺリアスを3Aに降格させるという厳しい決断について語った。彼は5月までに防御率2.72を記録するなど序盤は好調なスタートを切ったが、6月以降は27登板で防御率6.31となっている」としつつ、「それは大変だった。ベンは本当に多くの素晴らしいことをしてくれた。彼が右打者を圧倒する状態に戻ることが我々の考えだ。彼に一息つく機会を与え、3Aでその状態を取り戻せれば、今季残り期間、そしておそらくポストシーズンを通じて我々にとってより有益になるだろう」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「かつてカスパリウスは救援陣の主力と見なされ、重要な場面で登板することで信頼を得ていたが、マイナー降格を機に再びその地位を取り戻すことが期待される。おそらく、3Aでのプレーは彼にとって良い経験になるだろう」と記している。

【関連記事】

【了】