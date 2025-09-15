監督に“アピール失敗”…パ・リーグ、1軍でチャンスを掴めなかった選手（1）…

プロ野球はいよいよシーズン終盤に突入し、各選手も1年を振り返るタイミングに入ってくる。監督から期待を受けながら、最後までレギュラー定着に至らなかった選手は、悔しさが溢れているはずだ。そこで今回は、一軍でチャンスを掴めなかったパ・リーグの選手をピックアップする。

アリエル・マルティネス

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／112kg

・生年月日：1996年5月28日

・経歴：コマンダンテマヌエルピティファハルド体育大 - キューバ・マタンサス

北海道日本ハムファイターズに移籍して3年目のアリエル・マルティネス。だが、今季は苦しみ続けている。

中日ドラゴンズから2022年オフに日本ハムに移籍し、2023年は119試合の出場で打率.246ながらも15本塁打、66打点とパンチ力を発揮。捕手、一塁、DHといった様々な起用法に応えた。

昨季も126試合の出場で打率.236と確実性に欠けたが、13本塁打、57打点を記録。同年は主に一塁手として活躍した。

しかし、迎えた今季は低空飛行が続いている。今季は34試合の出場で打率.174に沈んでおり、今月8日には今季3度目の登録抹消となった。

日本ハムの一塁は、清宮幸太郎、野村佑希、郡司裕也が主に起用されており、DHには主にフランミル・レイエスが入っている。

打撃で相当アピールしなければ、今後の立場が危うくなりそうだ。

