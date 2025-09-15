アーセナルは現地時間13日に行われたプレミアリーグ第4節でノッティンガム・フォレストを3－0で撃破した。

大黒柱であるウィリアン・サリバとブカヨ・サカを欠き、主将のマルティン・ウーデゴーアが前半途中に負傷交代するアクシデントに見舞われたアーセナルだったが、ノッティンガム・フォレストに力の差を見せつける。32分CKのこぼれ球を拾ったマルティン・スビメンディが強烈なボレーシュートを叩き込むと、後半開始早々にエベレチ・エゼのお膳立てからヴィクトル・ギェケレシュが追加点。79分にスビメンディがヘディングでネットを揺らし、3－0で勝利した。

ガブリエウ・マガリャンイスやユリエン・ティンバーらの安定感もさることながら、この試合で今夏に獲得した新戦力が躍動した。スビメンディがキャリア初のブレイス（1試合2得点）をマークし、今シーズン3ゴール目を記録したギェケレシュは得点シーン以外でもポスト直撃のシュートを放つなど存在感を発揮。「10番」を背負うエゼはキレのある動きで相手選手を翻弄し、絶妙なラストパスで追加点をアシストした。

また、得点には関与しなかったものの、サリバとサカの代役を務めた2選手も輝きを放った。右センターバック（CB）に入ったクリスティアン・モスケラは対人守備能力の高さを発揮し、最終ラインからの鋭い縦パスで攻撃の起点に。1500万ユーロ（約26億円）で獲得した21歳は、プレミアリーグ初挑戦とは思えぬ落ち着きと安定感を見せている。

そして、サカに代わって右ウイング（WG）に入ったマドゥエケも力強いプレーでアーセナルの攻撃を牽引。データサイト『Squawka』によると、マドゥエケはノッティンガム・フォレスト戦でドリブル突破とチャンス創出をいずれも5回記録しており、プレミアリーグ第4節に出場した選手の中で最多だという。5200万ポンド（約104億円）での獲得には疑問の声も挙がっていたが、すでにファン・サポーターの心を掴んだと言っても過言ではないだろう。

イギリス紙『イブニング・スタンダード』によると、ミケル・アルテタ監督はノッティンガム・フォレスト戦後に「新たな関係性が芽生えており、それが我々に様々なものをもたらしてくれると感じている。より予測不能なチームになるだろう」とコメントし、新戦力の躍動に手応えを示していたいという。

【ハイライト動画】新戦力が躍動！ アーセナルがフォレストに3発完勝