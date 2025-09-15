RAG FAIRのブレイクから紆余曲折の芸能人生…土屋礼央が語る“仕事を楽しむ”ための心構え

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、土屋礼央（つちや・れお）さんが登場！ 9月1日（月）発売のエッセイ「捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話」（主婦の友社）について伺いました。

◆土屋礼央の芸能人生は…

れなち：土屋さんは誕生日の9月1日に、自身10冊目となるエッセイ「捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話」（主婦の友社）を出版されました。

土屋：実は今回、初めて違う出版社からオファーをいただきまして。僕が「レジェンドの目撃者」（NHK BS）というプロ野球のレジェンドの方からお話を伺う番組のMCをやっていまして、（出版社の方が）そのMCっぷりを観ていて“目上の人に対して懐に入るのが上手なのに、失礼な感じもないのはなぜだろう？ こういう生き方に憧れるな”って思ったんですって。そこからオファーをいただいて本を書くことになりました。

れなち：この本のなかにもいろいろ書いてありますけど、なんだか楽しそうに仕事をしていますよね。

土屋：そう言ってくださるんですよ。

れなち：それって、芸能人としてすごく理想的じゃないですか？

土屋：そうなのかな？

れなち：だって、芸能人でも息苦しそうに、大変そうに仕事していたら、そこまでかっこよく見えないというか。感情移入したり、共感するところはあるかもしれないけど、“表に出る人間なら明るく輝いていてほしい”みたいなところもあるじゃないですか。

土屋：そうだね。でも、俺が世の中に出たのは25年近くも前だし、当時いきなりオリコンでワンツー（※）をとって、その年のNHK紅白歌合戦にも出て。

※アカペラボーカルグループ・RAG FAIRとして2002年に2枚同時リリースしたシングル「恋のマイレージ」と「Sheサイド ストーリー」が、オリコン週間チャートで1位・2位を独占

れなち：すごい！

土屋：でも、そこからは、売上でいうとスキー場のジャンプ台ぐらいずっと下り坂なわけ。だから、自分としては“登っていく喜び”みたいなことをずっと感じられずにきているから、冷静に考えるとそんなに楽しくないというか、ずっと苦しんできたんだけど、それだと、1回きりの人生だし、もったいないじゃないですか。

だから、どうしたら楽しめるかを必死に考えながら“こうやっていこう！”っていうふうに生きてきたから、それを「楽しそうですね」って言われることはうれしいなって思います。

