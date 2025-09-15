演劇ライター・上村由紀子“ミュージカル初心者”に「ライオンキング」をオススメする理由「大人が観ても子どもが観ても胸に迫るものがある」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月9日（火）の放送は、演劇ライターでコラムニストの上村由紀子（かみむら・ゆきこ）さんが登場！ 演劇・ミュージカル初心者にオススメの作品について伺いました。

◆今のミュージカルのトレンドは？

れなち：日本のミュージカルで、最近のトレンドは何かありますか？

上村：アニメや漫画、ゲームを原作とした作品のミュージカル化、いわゆる“2.5次元ミュージカル”が出てきたのは大きいと思います。

れなち：「SPY×FAMILY」もミュージカル化しましたよね。

上村：（10月に）再演もありますからね。もう1つは“2.5次元作品に頼らない和製ミュージカル”みたいなものも出始めている気がします。

れなち：例えば、どんな作品がありますか？

上村：「バケモノの子」とか「ゴースト＆レディ」など、原作は漫画なんですけれども、アレンジが多く加えられているのもあって、これまでの2.5次元作品とは、またちょっと違う流れになっています。

◆演劇・ミュージカル初心者にオススメの作品は？

れなち：リスナーのなかには、ミュージカルをあまり観たことがない人もいると思いますが、そもそも（観劇する作品を）どういうふうに選んでいったらいいのでしょうか？

上村：最初は“ビビッ！”ときたものを観ることですね。自分にとって敷居が低い作品から入っていただくとか、気になる俳優さんが出ているとか、そういうところから選んでいただくのがいいかなと思います。

れなち：上村さんの本「ビジネス教養としてのミュージカル」（日本能率協会マネジメントセンター）に“気分にあわせたお薦めミュージカル”というのも書いてありましたね。ちなみに、私が最初に観たのは、たぶん「レ・ミゼラブル」なんですけど。

上村：すごい！

れなち：子どものときに観に行ってから何回も観ているんですけど、あれはフランス革命の話だから、ちょっと難しいじゃないですか。「ライオンキング」とか「アニー」とかは分かりやすそうですよね。

上村：そうですね。大人が観ても子どもが観ても、胸に迫るものがあるので。

れなち：上村さんのなかでのオススメの作品はありますか？

上村：最初に観るミュージカルとしてオススメしたいのは、やっぱり「ライオンキング」です。

れなち：1997年ニューヨーク・ブロードウェイで初演がおこなわれ、（日本では）劇団四季がロングラン公演を続けていて、名作として知られています。どんなところがオススメでしょうか？

上村：“サークル・オブ・ライフ（生命の連環）”というテーマがあるのですが、今観ても視覚的な演出効果などが全然古ぼけていないです。

れなち：確かに！ 家族で観に行ってもすごく楽しめる作品ですよね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM