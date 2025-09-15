松平健が明かす「マツケンサンバⅡ」誕生秘話「『マツケンサンバⅠ』から“もっと新しいものに”ということで…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、俳優の松平健（まつだいら・けん）さんが登場！ 芸能生活50年を振り返っていただいたり、2004年にリリースされ大ヒットを記録した「マツケンサンバⅡ」などについて伺いました。

◆20代は仕事一筋「寮と撮影場の往復」

れなち：芸能生活50周年おめでとうございます！

松平：ありがとうございます。

れなち：昨年に「松平健芸能生活50周年記念公演」を全国で開催され、今年5月には「明るく前向きに生きるためのマツケンガイドブック」（玄光社）を発売されました。健さんの50年の歩みやターニングポイントが綴られていて、私も拝見しましたが、すごい内容の濃さですね！

松平：自分では恥ずかしいんですけどね（笑）。

れなち：そうなのですか。でも、健さんの活動は「マツケンサンバⅡ」しかり、ものすごくゴージャスというか華やかというか。どんな活動に対しても、あまり恥ずかしさはないのかなと思っていました。

松平：そんなことはないです（笑）。

れなち：やっぱり照れはありますか？

松平：もちろんです。ただ“出てしまったらしょうがない”という感じで（笑）。

れなち：そもそも健さんは20歳のときに勝新太郎さんに出会い、付き人になって「座頭市物語 心中あいや節」でデビュー。そして、23歳のときにテレビシリーズ「暴れん坊将軍」で徳川吉宗を演じられて、それが25年も続いたと。

松平：そうですね。

れなち：20代の頃はどんなふうに仕事に取り組んでいましたか。

松平：当時は携帯とかもなかったでしょ？ だから仕事一筋でしたね。とにかく寮と撮影所の往復でした。

れなち：この50年間のあいだも、勝新太郎さんから教わったことというのは活かされていますか？

松平：そうですね。半年間（付き人として）つかさせてもらって、そばで芝居や立ち回りをずっと見させていただいて……その当時は“見て覚える”っていう時代でしたから。

れなち：“見て覚える”といっても、ずっと密着しているわけにもいかないですものね。

松平：だから“盗み見る”感じでしたね。

れなち：へぇ！

◆「マツケンサンバ」の衣装の生地は自分で調達!?

れなち：時代劇スターとして活躍された一方で、30年以上前に「マツケンサンバⅠ」が誕生し、健さんが50歳のときに「マツケンサンバⅡ」が生まれたとのことですが、この「マツケンサンバ」シリーズを振り返ってみてどうですか？

松平：時代とともに曲がいろいろ変わっていきましたが、ほとんどが舞台のカーテンコール、いわゆるフィナーレのために作っていた曲だったんですよ。

れなち：「マツケンサンバⅠ」のほうは、ちょっとしっとりしているというか。

松平：軽やかですよね。

れなち：そして「マツケンサンバⅡ」で急にゴージャスになりましたよね。

松平：そうですね、やっぱり作曲の先生が変わると……「マツケンサンバⅠ」を長く使っていたので“もっと新しいものに”ということで。

れなち：しかも、衣装は今7代目で、生地もご自身でブロードウェイ（アメリカ・ニューヨーク）などに行って買い付けていると聞きました。

松平：そうですね（笑）。向こうに行ったときに買いだめして。だいたいはドレスの生地なんですよ。

れなち：衣装も最初の頃に比べてどんどん派手になっていますよね。

松平：「マツケンサンバⅠ」の頃は金糸で光るように見える衣装だったんですけど、「マツケンサンバⅡ」からは海外公演もあったので、海外でもウケるようにリオのカーニバルとかいろいろイメージして、スパンコールを（衣装に）付けたりしていましたね。

◆松平健の“仕事の流儀”

れなち：健さんのキャリアを振り返ってみて、何が一番大事だったと思いますか？

松平：なんでしょう、私はずっとマイペースでやってきましたから“お先にどうぞ”みたいな。

れなち：人と比べたり、焦ったりする時期はなかったですか？

松平：ないですね。とにかく来た仕事をしっかり着実にやっていけば、見てくれる人は見てくれているんでね。

れなち：コツコツ堅実にやっていくのが長く続ける秘訣なのですね。

松平：あと第一は、やっぱりファンの方を大事にして、その人たちのために頑張るって感じですね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM