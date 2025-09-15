大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手は、2試合連続で死球を受けるアクシデントに見舞われた。頭部を直撃する危険な場面もあり、ファンの間でも心配の声が広がっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が報じた。

マンシーは12日（日本時間13日）、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦で8回表に右手首付近に死球を受け、8回裏に途中交代した。X線検査では異常なしと診断されたが、デーブ・ロバーツ監督によれば「ボールを投げられるか自信が持てない状態だった」とのことだ。

さらに翌日、6回表にジャイアンツのマット・ゲージ投手の94.1マイル（約151.4キロ）のシンカーがマンシーの側頭部付近を直撃した。グラウンドに倒れたマンシーは数十秒間動けなかったものの、その後立ち上がり、一度は走者として残ったが、直後の6回裏に交代となった。

マンシーは自身の状態について「今のところ問題ない。顎が少し痛む程度だが、顔に投球を受けたことは事実だ。私は成長期にフットボールをプレーしてきた。注意すべき兆候はすべて知っているが、そのような兆候はまったく見られないので、特に問題はないだろう」と言及した。

