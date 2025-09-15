kurayamisaka「metro」MV公開「風のような何かを感じていただけたら」

kurayamisakaが9月10日（水）にリリースした1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』から、リードトラック「metro」のMusic Videoが9月15日（月）20:00にプレミア公開された。

前作「sekisei inko」のMVに続き、今回も総監督を務めたのは映像作家・室谷惠氏。前作のその後を描く今作では、”日常の中を通り抜ける風”をテーマに映像を制作。発想の原点となったのは、人々の生活に自然に溶け込みながら重要な役割を果たす「5時のチャイム」だ。その音が街の風景に馴染むように、新しい場所で日々を過ごす一人の少女の姿を重ね合わせ、物語を描き出している。「sekisei inko」MVの続編となるストーリーとバンドの演奏シーンが織りなす映像作品に仕上がった。

◎清水正太郎（Gt）コメント

metroが持つ疾走感がそのまま映像になったような素晴らしいMVが完成しました。

ぜひご覧いただいて、風のような何かを感じていただけたら幸いです。

kurayamisakaの1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』は、9月10日のリリース直後から作品性の高さがSNSを中心に話題となり、主要CDショップの都心店では在庫切れが続出。初回特典CD付きの商品は、アナログ・CDともにすでに出荷終了となっている。

さらに、このアルバムを引っ提げて開催される初の全国ワンマンツアーも、一般発売開始と同時に仙台・福岡・大阪・川崎公演が即時ソールドアウト。残る札幌・名古屋公演も残席わずかとなっている。7月にフジロックのRED MARQUEEステージで圧巻のパフォーマンスを披露し観客を熱狂させた彼らだけに、初のワンマンツアーへの期待は一層高まっている。

kurayamisaka 1st Full Album

『kurayamisaka yori ai wo komete』

2025年9月10日（水）リリース

再生・購入：https://lnk.to/kurayamisaka_yori_ai_wo_komete

【形態・価格】

LP（A式ダブルジャケット仕様）：￥6,200

CD（スリーブケース仕様）：￥3,500

※初回生産分のみ、bonus live CD

『kurayamisaka tte, doko? #4 -はじめての単独公演編-』付き（LP／CD共通）

kurayamisaka tte, doko? #6

「くらやみざかより愛を込めてツアー」

2025年9月27日（土） 仙台 FLYING SON ※SOLD OUT

2025年10月4日（土） 札幌 BESSIE HALL

2025年10月11日（土） 福岡 Utero ※SOLD OUT

2025年10月24日（金） 名古屋 CLUB QUATTRO

2025年10月25日（土） 梅田 CLUB QUATTRO ※SOLD OUT

2025年11月9日（日） 川崎 CLUB CITTA' ※SOLD OUT

チケット料金：￥4,500（税込）

購入：https://eplus.jp/kurayamisaka/