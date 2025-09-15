大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今月初め、元所属投手のアンドルー・ヒーニー投手をマイナー契約で呼び戻した。加入後は3Aに送られたが、メジャーの舞台で投球が見られる日は着実に近づいているのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ドジャース復帰後は3Aに配属されたヒーニーは水曜日に初先発を果たし、シーズン終了までにチームの投手陣にもたらす可能性をファンに改めて思い起こさせる存在となった。対戦した10打者中9打者をアウトにし、8奪三振を記録した。さらに心強いのは投じた46球のうち33球がストライクで、10球が空振りだったことだ」と言及。

続けて、「ヒーニーはポストシーズンのロースター入りが認められているため、3Aで好成績を維持すれば、アクティブロースターに復帰するのは時間の問題だろう。ナショナルリーグ西地区首位を争うサンディエゴ・パドレスを抑え込む方法を模索するチームにとって、ヒーニーは予想外の決定打となる可能性がある」と記している。

ドジャースは現在先発ローテーションは揃っている一方、ブルペンは不振投手が目立っておりテコ入れが急務となっている。現状を考えると、ヒーニーはリリーフとしてメジャー復帰する可能性もありそうだ。

【関連記事】

【了】