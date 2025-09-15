今日の運勢は？ 9月16日（火）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月16日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月16日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？焦らずに状況を受け止めることで、自分にとって本当に必要なものが見えてきます。過剰な期待や不安を手放し、小さな一歩を大切にすれば、自然に軌道修正が起こり未来は整っていきます。今日は“自分に優しく、無理をせず”を意識することで道が開けるでしょう。迷いを振り払って一歩踏み出すことで、あなたの可能性は大きく広がります。自分の直感やインスピレーションを信じて行動すれば、その勢いが未来を切り拓く力となるでしょう。今こそ“やってみたい”という思いを形にすることで、運気は力強く前進していきます。純粋に知りたいという探究心があなたを導きます。疑問をそのままにせず調べたり、率直に言葉を交わしたりすることで、状況は一気にクリアになります。今は、小さな挑戦を重ねていくことが開運のポイントです。思考し、学びを吸収する姿勢が未来を明るく切り拓いていくでしょう。流れが自然に動き出し、停滞していたことが一気に好転する兆しです。偶然に見える出来事も、実は未来につながる必然のサイン。チャンスが訪れたときは迷わず受け取りましょう。今日は流れに身を任せることで運命が味方してくれる日になるでしょう。迷いを振り払い、リーダーシップを発揮することで周囲からの信頼も厚くなります。感情に流されず冷静に判断する姿勢が、未来をより安定させる鍵となるでしょう。今日は「自分の軸をぶらさないこと」が開運のポイント。自らの手で理想の基盤を築き上げる力があなたに宿っています。焦らず堅実に歩んできた道のりが、確かな信頼や成果へとつながっています。周囲への思いやりや支援を惜しまないことで、さらに豊かさが循環していくでしょう。今日は自分の価値を信じ、余裕を持つことが開運のカギとなり、未来の繁栄を引き寄せます。無理に状況をコントロールしようとせず、まずは深呼吸をして心を落ち着けることが大切です。小さな達成や喜びを積み重ねることで再び力はよみがえり、自然と流れに乗れるようになります。今日は“頑張りすぎない勇気”を持つことが開運のポイントです。まだ手放せない思いや迷いがあっても、焦らずに受け入れることで次の道が自然に開けていきます。小さな選択からでも、自分の意思で決めることが未来を動かす鍵になります。今日は“過去を責めず、今ここに意識を置くこと”で新しい扉が開きます。自分の軸を強める大切な時間。焦って行動するより、一度立ち止まり心を整えることで、次に進むべき方向が自然と見えてきます。今日は“静かさのなかにある光”を信じることが大切な鍵となり確かな未来への道しるべとなるでしょう。無理に勝ち負けを求めず歩み寄る姿勢が、関係をより良いものへと導いてくれるでしょう。競争心よりも協力を選ぶことで、信頼や安心感が深まります。今日は思いやりを意識することがポイント。平和な空気が新たな可能性と幸運を呼び込んでくれます。人とのつながりが深まり、愛や信頼を素直に受け取れるようになるでしょう。努力してきたことが実を結び、心から笑える出来事が訪れるサインでもあります。今日は自分を解放し、のびのびとした気持ちで過ごすといいでしょう。明るさと前向きな姿勢が、さらなる幸運を引き寄せてくれるはずです。古い殻を壊すことで、新しい可能性と気づきが生まれます。変化を恐れずに受け入れることで、むしろ運は開けていくでしょう。今日は“手放しと再生”を意識することが大切な1日です。揺らぎの先には、より強く自由な未来が待っています。物質面や感情面で“守らなきゃ”という気持ちが強すぎると停滞につながりますが、思い切って手放すことで新しい豊かさが入ってきます。今日は“柔軟さ”を意識することが開運の鍵。心を開けば幸運は自然に巡ってくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。