バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、同僚のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンについてコメントした。14日にドイツメディア『スカイ』が伝えた。

ジャクソンは今夏、買い取り義務が付帯した1年間の期限付き移籍でチェルシーからバイエルンに加入。1420万ポンド（約28億円）のレンタル料に加え、一定の出場試合数を満たした場合に5625万ポンド（約112億円）の買い取り義務が発生する。バイエルンのウリ・へーネス名誉会長は買い取り義務の発生条件を「先発で40試合に出場した場合」と明かし、ジャクソンを買い取る可能性が低いことを示唆していた。

そんななか、ジャクソンは13日に行われたブンデスリーガ第3節ハンブルガーSV戦（5－0）で後半から出場し、新天地でのデビューを飾った。ケインのバックアッパーと目されていたが、同試合ではケインが64分に退くまで同選手とともにプレーした。

ケイン自身も「僕の視点からは、彼はバックアップではない」と語り、「多くの人がそのように考えているが、彼は前線のどんなポジションでもプレーできる選手だ。僕たちは一緒にプレーする機会も多いと思う」と、自身とジャクソンが揃って先発する試合は少なくないとの見解を示した。

「プレミアリーグを追っていた人間なら、彼が多くの面で良い特性を持った人物だと知っているだろう。彼は多くのチャンスを作る。そして、彼はチームを助けるためここに来た。僕たちはトレーニングでは既に連携を深めており、フィニッシュも絶妙に決まっている。今シーズン、彼のスピード、動き、得点力で僕たちに大きな影響をもたらすだろう。素晴らしい補強だ」

ついにチャンピオンズリーグも始まり過密日程が続くなか、ケインの言う通りジャクソンの先発機会も増加することが予想される。バイエルンの次戦は17日に行われ、いきなりホームでチェルシーと対戦する。

