十勝平野のやや東部に位置する北海道池田町(いけだちょう)は、町営でぶどう栽培やワイン醸造を行っており、「ワインのまち」として有名です。「十勝晴れ」と呼ばれるさわやかな晴天に恵まれることが多いのも特徴です。

畜産業をはじめとしたさまざまな農産業が行われており、「十勝ワイン」「いけだ牛」「ネバリスター(長いも)」「バナナ饅頭」など、多彩な名産品があります。

今回紹介するのは、そんな池田町の一大イベント「池田町秋のワイン祭り」。十勝ワインやぶどうジュース飲み放題のほか、多数のキッチンカー、飲食店が出店する、先着2,000人限定入場のイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「池田町秋のワイン祭り」の詳細、新着の返礼品などについて調べてみました!

十勝ワインとぶどうジュースが飲み放題! 「第52回池田町秋のワイン祭り」について

第52回池田町秋のワイン祭り

・開催日時：2025年10月5日(日)10：00～14：00予定

・開催会場：ワイン城横イベント広場

・アクセス：【公共交通機関】JR池田駅／帯広駅バスターミナルから約1時間

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

【車】札幌ICから約2時間50分(道東自動車道利用)、帯広から約30分(一般道利用)

・入場券：先着限定 2,000枚※2,000名限定入場のイベントです。入場券が規定枚数に達した時点で各種チケットの販売を終了します。ご了承ください。

・価格：大人8,000円、中学生・高校生6,000円、小学生5,000円、未就学児無料 ※予定

今年で52回目を迎える池田町の代表的なイベントの一つ「池田町秋のワイン祭り」。

メインイベントでもある十勝ワインの赤(山幸)、白(町民用白)、ロゼや特製ぶどうジュースの飲み放題をはじめ、北海道産牛の炭火焼(200グラム)・ビーフソーセージ・ハンバーグ・野菜セットが入場時に配られ、焼き台コーナーで味わうことができます。

また、会場内のキッチンカー・飲食・物産等で使用できるクーポンや、池田町産牛の丸焼きの交換チケットも提供されるので、まちのグルメを存分に楽しめます。

ステージイベントでは、ワイン飲み当てコンテストの実施や、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチームファイターズガールの出演など、盛り上がること間違いなしの催しも満載です。

自治体からのメッセージ

北海道池田町の一大イベントである秋のワイン祭りが10月5日(日)に開催されます! 十勝ワインやぶどうジュースが飲み放題で、北海道産牛の炭火焼(200グラム)やハンバーグなどがご賞味いただけます。また、ワイン祭りの名物でもある池田町産牛の丸焼きもご堪能いただけますので、ぜひ池田町にお越しください!

池田町のふるさと納税返礼品について

池田町に本社加工場を置く「十勝池田食品」がつくる、十勝ワインで仕上げられたローストビーフを紹介します。返礼品としては、600g／900gと内容量違いで提供されています。

ローストビーフ

・内容量：【1】約600g(約200g×3個)、ソース30g×2～3個 【2】約900g(約200～300g×3～4個)、ソース30g×3～4個

・寄附金額：【1】1万円【2】1万5,000円

厳選されたオーストラリア牛肉を使用しシンプルな味付けで、地元の十勝ワインで仕上げられたローストビーフです。職人がひと手間かけ、焼き目をつけてから低温真空調理で自然の旨みをそのまま引き出しているのだそう。やわらかくジューシーな味わいが特徴で、小分けパックなので、使いやすく保存にも便利です。

今回は北海道池田町のイベント「池田町秋のワイン祭り」と、返礼品を紹介しました。十勝ワインとぶどうジュースが飲み放題! さらには北海道産牛の炭火焼やハンバーグ、池田産の牛肉を堪能できるまちの一大イベントです。ステージショーでは、池田町中高生吹奏楽部の演奏や、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチームファイターズガールの出演など盛りだくさん! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者