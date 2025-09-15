マンチェスター・シティデビューを果たしたイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマに、同僚のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが賛辞を送っている。地元メディア『マンチェスター・ワールド』が伝えている。

プレミアリーグ第4節が14日に行われ、マンチェスター・シティはマンチェスター・ユナイテッドと対戦。今季初の“マンチェスター・ダービー”は、18分にフィル・フォーデンが先制点を決めると、53分と68分にハーランドが追加点を挙げ、3－0で勝利を収めた。

今月2日にパリ・サンジェルマン（PSG）からマンチェスター・シティに加入したドンナルンマは、マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場して新天地デビューを果たすと、ブライアン・ムベウモのボレーシュートを好反応で防ぐなど、好パフォーマンスを披露した。

この活躍にハーランドも感銘を受けた模様で、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出された同選手は試合後、「ドンナルンマを忘れてはならないね。彼は今日素晴らしいプレーを見せた。彼に僕がもらったマン・オブ・ザ・マッチ賞を贈ろうかな。彼は信じられないほど素晴らしかったよ」とドンナルンマを称えた。

また、マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督も「彼は本当に素晴らしいプレーをした。コーナーキック、そして特にムベウモのセーブは素晴らしかった」とドンナルンマに賛辞を送りながら、次のように続けた。

「セーブの後のヨシュコ（・グヴァルディオール）やルベン（・ディアス）、ロドリらのリアクションは気に入ったよ。チームには良い時も悪い時も感情を共有することが求められるからね」

「私たちはイタリア代表や昨シーズンのPSGで素晴らしい経験を積んできた選手を獲得したことはわかっている。長年におけることだが、特に昨シーズンはそうだった。彼はパリで幸せだったけど、プレミアリーグに来られるようになると、すぐに私たちのところに来たいと言った。その後、状況が整って、彼を迎え入れることができて本当に嬉しいよ」

【動画】デビュー戦でビッグセーブを見せたGKドンナルンマ