今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、アイデアが湧くなどいろいろな気づきがあるようです。対人関係においても、うまく付き合えなかった相手と分かり合えることもあるでしょう。「こうすれば良かったんだ」と思うことが多く、気持ちが整理できそうです。恋愛は、お互いに我慢していたことがあれば、素直に話してみると◎ カフェなど寛げる場所へ行ってみましょう。何かと神経を使うことがあると思いますが、自然の音に耳を澄ませて、心が洗われるようなものに触れるようにすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。