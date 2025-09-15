大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季もシーズンを通して相次ぐ負傷離脱に悩まされることになった。ドジャースは今季25人の選手が負傷者リスト（IL）入りしており、現在は14人もの選手がリストに名を連ねている。米メディア『NBCロサンゼルス』のマイケル・デュアルテ記者が言及した。

最近のドジャースでは、トミー・エドマン内野手がILから復帰を果たしたが、投手陣を中心にまだまだ復帰できていない主力は多い状況だ。ブロック・スチュワート投手はトレード期限日にドジャースに加入したが、数試合で負傷離脱し、まもなくリハビリ登板が始まる状況だという。

ブルスダー・グラテロルはシーズンを通して右肩の手術からの回復に専念しているが、いまだに投球に至っていない。デーブ・ロバーツ監督は、グラテロルの今季中の復帰は難しい可能性もあると認めたが、まだ諦めたわけではない。

また、今季絶望であるトニー・ゴンソリン投手について、デュアルテ氏は「ゴンソリンは月曜日、右肘の内部固定術を受けた。2023年に受けた靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）ほどの大手術ではなく、屈筋腱の清掃を目的としたものだ。回復には8～12か月を要し、今季絶望となり、来季にも影響が及ぶ可能性がある」と言及した。

