クロアチア代表MFルカ・モドリッチが、今夏のミラン移籍後初得点を記録した。

今月9日に40歳の誕生日を迎えた元バロンドーラーは、13年を過ごしたレアル・マドリードを離れて“ロッソネロ”の一員となり、セリエA開幕から3試合連続で先発出場中。14日の第3節ボローニャ戦では2列目からの飛び出しで華麗に先制点を記録し、ウノゼロ勝利に導いた。

データサイト『Opta』によると、40歳と5日での得点は、セリエAのMF史上最年長の記録となった。ミランで活躍した元スウェーデン代表MFニルス・リードホルム氏が1961年3月のミラノ・ダービーで記録した「38歳169日」を、64年ぶりに塗り替えた。

また、セリエA全体で40代の得点者は、モドリッチが史上6人目となる。FWズラタン・イブラヒモヴィッチ（ミラン／2023年3月ウディネーゼ戦／41歳166日）、DFアレッサンドロ・コスタクルタ（ミラン／2007年5月ウディネーゼ戦／41歳25日）、FWシルヴィオ・ピオラ（ノヴァーラ／1954年2月ミラン戦／40歳129日）、FWファビオ・クアリャレッラ（サンプドリア／2023年5月ミラン戦／40歳109日）、DFピエトロ・ヴィエルコウッド（ピアチェンツァ／1999年5月サレルニターナ戦／40歳47日）に続く、リーグ歴代6番目の年長スコアラーとなった。

ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督はボローニャ戦後、「ルカは並外れた選手であり、彼のプレーを見るのは喜びだ。彼は本当に謙虚な人物で、それが偉大な選手であることを示している。ボールがどこに落ち着くかを1分前に見抜く、それは非凡だ」と、モドリッチに惜しみない賛辞を送った。

【ハイライト動画】ミランvsボローニャ