NiziU・RIKU「毎回泣きそうになってた」高校時代に“苦手だったこと”とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。9月9日（火）の放送では、RIKU・MIIHI・MAKOの3人が登場。秋の企画らしく、生徒（リスナー）から寄せられた"俳句"を紹介しました。RIKU：陸上競技部で長距離駅伝チームに所属していて、自分の記録を出すために、チームで駅伝で勝つために、雨の日も風の日もひたすら走り込む毎日という意味で送ってくれたそうです。RIKU：でも、夏休みも部活動的には一番の頑張りどころじゃないですか。ほんまに夏休みの部活って、まじ休みないわけ。頑張りどきの期間みたいな感じだと思うので、大変やろうなと思うんですけど。MIIHI：しかも暑いし。RIKU：合宿とかも多分あったと思うんですけど、1日どれぐらい走るんやろうな？ しかも、短距離やったら、何本も走れると思うけど、長距離をずっと走るって……。MIIHI：どれぐらいがデフォルトなんか分からんね。MAKO：5キロとか……10キロとかですかね？MIIHI：こんな暑いのに……！MAKO：ちゃんと水分補給は取れてますか!? 大丈夫ですか!?RIKU：2人は長距離走れるタイプですか？MIIHI：ほんとに、ほんとにごめん……（長距離走は）ちょっと縁を切った存在っていうか……ほんとにしんどいやん、自分に打ち勝たなあかんやん。もうめげる……。RIKU：持久走は経験したことある？MAKO：したことあるよ！ ちゃんとやっとった！MIIHI：小・中学校ぐらいに……。RIKU：私、ちゃんと高校までやってましたからね。MAKO：中学は女子で2キロやったんよ。高校はまた延びるん？RIKU：全然覚えてへんねんけど。めっちゃ長かったよ、ほんまにしんどくて、毎回泣きそうになってた（笑）。MIIHI：分かる。寒いし、しかも冬にするやん？MAKO：リタイアはできないんだっけ？RIKU：する子もいるよ？ だけどけっこう真面目やん（笑）。ちょっとプライドがいるというか、真面目で体調悪くないのに休めへんくって。「今日風邪ひかへんかな……」って正直思ってた（笑）。どうしようもないときに限って元気で……。MAKO：意外とRIKU真面目だもんね？RIKU：そうなんですよ。だからほんまに嫌いやった（笑）。いつも冬が来ると怖かったもん。それを夏にいっぱい走ってるわけだから、ブラボーとしか言えませんね！ 熱中症とかもあるから、頑張ってる姿はめちゃくちゃかっこいいけど、体調だけには気を付けてこれからも頑張ってほしいなと思います！全員：頑張れ〜！