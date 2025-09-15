デビュー40周年！ 渡辺美里 ツアーを乗り切るための“健康法”は？「喉越しもいいし、クエン酸も取れる」

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎え、現在全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を開催中のシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ “健康の秘訣”などについて伺いました。

住吉：この番組「Blue Ocean」の毎週木曜日の放送では、“健康の秘訣”も伺っています。（番組冒頭で、今夏は夏バテ対策としてアヒージョを食べているという）“ニンニク”の話もありましたが、他に何か生活習慣でありますか？

渡辺：今年はとにかく暑かったので、フルーツのお酢、りんご酢やブルーベリー、ザクロ、梅、ライチなどを炭酸で割っていただくと、酸っぱいものを含めて喉越しもいいし、クエン酸も取れていいですね。

住吉：ありがとうございます。今日はお忙しいツアーのなか来ていただきありがとうございました。まだまだ続く渡辺美里さんのツアー。完売の公演もありますが、詳しくは美里さんのオフィシャルサイト、SNSをチェックしてください。

来週9月15日（月・祝）～のゲストは、（月）馬の骨（堀込泰行さんソロプロジェクト）、（火）小谷実由さん、（水）調整中、（木）汐れいらさん、（金）若菜まりえさんです。

