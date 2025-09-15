今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、さまざまな情報が入ってきて迷いやすいときのようです。今何かを決断すると、後で「やっぱり違った」と感じてしまいそうなので、気をつけて。じっくり吟味して納得できるようにしましょう。恋愛は、ドライブや小旅行をすると◎ カップルの場合は、絆が深まりそうですし、フリーならば新しい出会いがある予感。しっかり挨拶をするなど、みんなが心地よく過ごせるよう振る舞ってみましょう。ポジティブな言動を繰り返すことによって、良い変化があるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。