今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろいろなしがらみから吹っ切れて頭がどんどん回るようです。勉強や仕事など、夢中になってこなせそう。自分が動きやすくなるために、周りの人の手を借りる場合もありそうなので、どんなことを求めているのか丁寧に伝えると良いでしょう。恋愛は、忙しくても2人で過ごせる時間を作るなど、相手の想いに寄り添うようにすると◎気になること、不思議に思うことは積極的に調べてみると良さそうです。知らなかった世界に気づければ物の見方に変化が生まれることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。