リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、先発出場したハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズを前半途中に交代した理由を説明した。14日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。

リヴァプールはプレミアリーグ第4節でバーンリーと対戦。今夏から加入したケルケズは開幕4試合連続でスターティングメンバーに名を連ねたものの、38分にアンドリュー・ロバートソンとの交代でピッチを後にしていた。

ケルケズに負傷の兆候がなかったため、スロット監督の采配は話題を呼んだ。結果的に後半アディショナルタイム5分にモハメド・サラーのPK成功で辛くも勝ち点「3」を敵地から持ち帰った後、スロット監督は自身の決断について次のように説明した。

「なぜなら、彼（ケルケズ）はイエローカードを受け取っていたからだ。ここ（敵地ターフ・ムーア）のファンは、我々が2枚目のイエローで退場すれば、試合に勝つチャンスが生まれると考えていたと思う」

「ミロシュの場合、次にファウルをしないとは100パーセント確信できない。そうなればホームの観客が審判にプレッシャーをかける。今日負ける可能性が唯一あったのは、10人になる時だけだと思っていた」

開幕4連勝を達成したリヴァプールは、ミッドウィークにチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦を戦い、次節はホームでエヴァートンとの“マージーサイド・ダービー”に臨む。

【ハイライト動画】バーンリーvsリヴァプール