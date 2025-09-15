セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスには一定の評価が与えられている。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第5節が14日に行われ、セルティックはキルマーノックと対戦。57分にマルセロ・サラッチのアーリークロスに前田が頭で合わせて先制点を決めると、83分に同点に追いつかれたものの、90＋6分にケレチ・イヘアナチョがPKを決めて2－1で勝利を収めた。

この試合に先発出場した前田と旗手怜央はともに70分までプレー。一方、稲村隼翔と山田新はメンバー外となっていた。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『67hailhail』は今季リーグ戦での初ゴールを記録した前田に「6」点をつけ、「将来を巡る様々なドラマを振り払い、決定的なゴールを決めた。試合にはほとんど絡めていなかったが、大きなインパクトを残した」と評価した。

また、旗手も「6」点と採点され、「特に目立つ活躍はなかったが、期待を裏切るようなこともなかった」と記されている。

セルティックは次戦、21日にスコティッシュ・リーグカップの準々決勝でパーティック・シッスルと対戦する。

