今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、ちょっとシビアな問題と向き合うなど大変なこともありそう。しかし、周りと協力しながら乗り越えていけるようです。そのなかで、信頼できる人間関係もできていくことでしょう。恋愛は、明るい雰囲気になれるよう意識すると◎ 相手が好きそうな話をしてみて。デートの場所もテーマパークなどにぎやかな場所を選ぶと良いかも。忙しいときに限って、次から次へと用事が舞い込むかもしれません。慌てずに対応するようにしましょう。そうしていると、自分に必要なものと不要なものの区別がついてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。