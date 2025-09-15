12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－DeNA』で解説を務めた若松勉氏が、DeNA・松尾汐恩について言及した。

若松氏は松尾の打撃について「思いっきりが良いんですよね。キャッチャーの性格なんですかね」と分析し、「今年はバッティングも上達しましたしね」と目を細めた。

松尾はプロ3年目の今季、打率.247、4本塁打、16打点と“打てる捕手”として存在感を示している。

（ニッポン放送ショウアップナイター）