12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－DeNA』で解説を務めた若松勉氏が、DeNA・松尾汐恩について言及した。
若松氏は松尾の打撃について「思いっきりが良いんですよね。キャッチャーの性格なんですかね」と分析し、「今年はバッティングも上達しましたしね」と目を細めた。
松尾はプロ3年目の今季、打率.247、4本塁打、16打点と“打てる捕手”として存在感を示している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－DeNA』で解説を務めた若松勉氏が、DeNA・松尾汐恩について言及した。
若松氏は松尾の打撃について「思いっきりが良いんですよね。キャッチャーの性格なんですかね」と分析し、「今年はバッティングも上達しましたしね」と目を細めた。
松尾はプロ3年目の今季、打率.247、4本塁打、16打点と“打てる捕手”として存在感を示している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。