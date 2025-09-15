今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろいろな人と話せる機会があり刺激的な日々になりそうです。自分とは異なる価値観の人に出会えると、さらにモチベーションが上がることでしょう。今年中に達成したいものなど、改めて考えてみるのもアリ。恋愛は、心配事などあれば相手にきちんと話してみると良いかも。1人で抱え込まないようにしましょう。「昨日よりも今日。今日よりも明日」というように、毎日ちょっとずつアップデートされていくようです。未来に期待できるよう、日々を積み重ねていくと◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。