今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、心が落ち着けるところで、自分らしく過ごせるようにすると◎ じっくり読書をし、人生について考えてみるのもアリ。信頼できる人と心ゆくまで語り合うのも良いでしょう。真新しいことをしなくても、今あるものを活かしてみましょう。恋愛は、さり気ない気遣いが好印象に。相手の好きな食事や香りなどを選んであげると良いでしょう。モヤモヤするときは、幼少期の写真を眺めてみると良いかも。あなたが笑っているのは、その写真を撮ってくれた人があなたのことを愛しているから。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。