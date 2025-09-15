今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、勇気を持ってやったことが周りから褒められるなど、嬉しい出来事が起こりそう。自信がついて、さらに頑張っていこうと思えるようです。新しいファッションやヘアスタイルに挑戦してみるのもアリ。自分を表現する幅を広げてみましょう。恋愛は、冗談を言い合えるような距離感を意識するとうまくいくかも。雲の上の存在のように感じていた人が意外と気さくだったり、質素な暮らしをしていたりするのを知って驚くかも。真似できるところはしてみると◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。