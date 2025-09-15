リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、プレミアリーグの得点数で歴代4位に浮上した。

リヴァプールは14日のプレミアリーグ第4節でバーンリーと敵地で対戦。要塞『ターフ・ムーア』で堅守のバーンリーに苦しめられたが、後半アディショナルタイム5分にサラーのPK成功で開幕4連勝を達成した。

サラーはプレミアリーグ通算188ゴールに到達し、元イングランド代表FWアンディ・コール氏を抜いて、リーグ歴代4位に浮上。3位のウェイン・ルーニー氏とは20ゴール差となっている。

また、リヴァプールは開幕から劇的勝利が続いているが、データサイト『Opta』によると、「4試合連続で80分以降に決勝点を挙げたチーム」は、今季のリヴァプールがプレミアリーグ史上初になるという。ちなみに、リヴァプールが後半アディショナルタイムに決勝点を奪った直近6試合は、いずれの得点にもサラーが関与（1ゴール5アシスト）している。

サラーは試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』に対し、「タフな相手だった。ライン間で自分たちのベストなプレイを試みたが、苦しい勝利だった。最終的に勝利を掴めて嬉しいよ。選手たちは僕たちのシステムに適応しようとしているが、時間はかかる。僕たちは決して諦めない。僕たちは僕たち自身とチームを限界まで押し上げようとしている」とコメントを残した。

プレミアリーグの歴代得点ランキングは以下の通り。

■プレミアリーグの歴代得点ランキング

1位 アラン・シアラー（260ゴール、440試合）

2位 ハリー・ケイン（213ゴール、320試合）

3位 ウェイン・ルーニー（208ゴール、491試合）

4位 モハメド・サラー（188ゴール、305試合）

5位 アンディ・コール（187ゴール、414試合）

6位 セルヒオ・アグエロ（184ゴール、275試合）

7位 フランク・ランパード（177ゴール、609試合）

8位 ティエリ・アンリ（175ゴール、258試合）

9位 ロビー・ファウラー（163ゴール、379試合）

10位 ジャーメイン・デフォー（162ゴール、496試合）

