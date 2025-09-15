今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）～9月21日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、心と身体のバランスが取れて日々楽しく過ごせるようです。過去に挫折してしまったものを、もう一度頑張ってみるのも良いでしょう。当時とは違い、新たな価値観を持ってエンジョイできるかも。恋愛も好調なタイミング。好きな人には、素直な態度で接するようにしましょう。言いたいことも、きちんと伝えると◎お金の管理方法や使い方を見直してみましょう。感情的になって散財などしていないか、自分自身と向き合ってみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。