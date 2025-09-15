渡辺美里「『お前』って言うな！」…デリカシーのない人が“めちゃくちゃ苦手”な理由

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎え、現在全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を開催中のシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ この日のメッセージテーマ「ちょっと苦手な人がいます」に関する質問に答えていただきました。

◆渡辺美里が苦手な人のタイプは？

住吉：今日、「Blue Ocean」では“ちょっと苦手な人がいます”というメッセージをシェアしていますが、美里さんはいらっしゃいますか？

渡辺：いる〜！ いっぱいいる（笑）。やっぱりデリカシーがないとか、言葉のチョイスが上手じゃないとか、あとは言っていることがブレているとか。「前に言っていたことと違くない？」っていう人とか、一貫性がない、人によって態度を変える人とかね。（そういう人とは）長く一緒にいるわけじゃないし「この一瞬だから」と思いながらも、また会ったときに自分をよく見せようとする人は、ちょっとね。あとは名前を呼び捨てにしたり、「お前」って言ったりとか……。

住吉：「お前」って言う距離じゃないよね、みたいな？

渡辺：そう。「私、あなたの知り合いでしたっけ？」みたいな（笑）。「そんなに知り合いじゃないのに“お前”って言うな！」と思いますし、ちょっといいかっこしている感じの人とかめちゃくちゃ苦手ですね。

