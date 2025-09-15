渡辺美里「『お前』って言うな！」…デリカシーのない人が“めちゃくちゃ苦手”な理由

◆渡辺美里が苦手な人のタイプは？
住吉：今日、「Blue Ocean」では“ちょっと苦手な人がいます”というメッセージをシェアしていますが、美里さんはいらっしゃいますか？
渡辺：いる〜！ いっぱいいる（笑）。やっぱりデリカシーがないとか、言葉のチョイスが上手じゃないとか、あとは言っていることがブレているとか。「前に言っていたことと違くない？」っていう人とか、一貫性がない、人によって態度を変える人とかね。（そういう人とは）長く一緒にいるわけじゃないし「この一瞬だから」と思いながらも、また会ったときに自分をよく見せようとする人は、ちょっとね。あとは名前を呼び捨てにしたり、「お前」って言ったりとか……。
住吉：「お前」って言う距離じゃないよね、みたいな？
渡辺：そう。「私、あなたの知り合いでしたっけ？」みたいな（笑）。「そんなに知り合いじゃないのに“お前”って言うな！」と思いますし、ちょっといいかっこしている感じの人とかめちゃくちゃ苦手ですね。
現在開催中の全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」の詳細は公式Webサイトまで。
来週9月15日（月・祝）～のゲストは、（月）馬の骨（堀込泰行さんソロプロジェクト）、（火）小谷実由さん、（水）調整中、（木）汐れいらさん、（金）若菜まりえさんです。
