リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクがアトレティコ・マドリード戦に出場する可能性について語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が指揮官のコメントを伝えている。

リヴァプールは、14日に行われたプレミアリーグ第4節でバーンリーと対戦し、1－0で勝利。次戦は17日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアトレティコ・マドリード戦となる。

一方で、今夏の移籍市場で新たに加入したイサクは、バーンリー戦のメンバーから外れていた。

バーンリー戦後、スロット監督は「今後2日間で物事が順調に進めば、彼はその試合（アトレティコ・マドリード戦）に出場するだろう」と、イサクがアトレティコ・マドリード戦に出場する可能性について語った。

そして、「彼にはしっかりとした土台を築いてもらう必要がある。普通ならば、選手たちはプレシーズンで多くのトレーニングを積み、それから45分間プレーする。彼は4カ月間、チームでのトレーニングに参加することがなく、その土台を築くことができていなかった」と、イサクをメンバーから外した理由を説明。「代表では実戦に出場することはほぼなかったが、適切にトレーニングを積んできた。リヴァプールでもそうだ。今は少なくとも45分間はプレーできる状態だ。水曜日（アトレティコ・マドリード戦）か、土曜日のエヴァートン戦に起用するかは様子を見たい」と、イサクの新天地デビューが近いことを示唆した。

また、スロット監督は前半限りで途中交代となったアレクシス・マック・アリスターにも言及。「ケガとは言わない。誰が見てもプレー続行が難しいタックルを受けていた」としたうえで、「試合前の段階からフル出場させるのは難しいとわかっていた」と明かし、次のようにマック・アリスターを交代させた理由を説明した。

「アレックス（アレクサンデル・イサク）がこの試合にいなかった理由と同じだ。水曜日、土曜日と試合が控えているときに、90分プレーさせるというのは賢明ではない」

【ハイライト動画】バーンリーvsリヴァプール