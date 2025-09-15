ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第7節が14日に行われ、シント・トロイデンとウェステルローが対戦した。

ここまでジュピラー・プロ・リーグの6試合を消化し、4勝2分無敗と絶好のスタートを切ったシント・トロイデンが、5試合消化時点で2勝3敗と負け越しているウェステルローをホームに迎えた一戦。シント・トロイデンに所属するGK小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメンに入り、キャプテンマークを巻く谷口彰悟は今季初の先発に名を連ねる。松澤海斗と後藤啓介はベンチスタートとなった。対するウェステルローは、木村誠二と坂本一彩がスターティングメンバーに並んだ。

試合は前半終盤の39分、均衡が破れる。ウェステルローは敵陣でルーズボールを拾ったアーサー・ピエドフォートが斜めの方向へ繋ぐと、前を向いた坂本が中央を破るパスを通す。ボールを引き取ったナチョ・フェリが相手を振り切り、右足でシュートを叩き込んだ。

ウェステルローが1点をリードして後半へ折り返すと、立ち上がりの48分にはシント・トロイデン側にミスが発生。GK小久保からのパスを受けた谷口が、前線へパスを通そうとしたところをナチョ・フェリに奪われると、ボックス内でのスライディングで倒してしまい、PKを献上。キッカーを務めたグリフィン・ヨウがゴール左下を狙うと、GK小久保はボールに触ったものの、防ぎ切ることはできず、追加点を許した。

一方で、大きな追加点を得たウェステルローは勢いに乗り、58分にはトドメの3点目をゲット。自らが蹴ったフリーキックが壁に直撃した後、ドギュチャン・ハルポラットがボックス右を持ち運んでクロスボールを送り、最後はファーサイドのエミン・バイラムがヘディングシュートを沈めた。

シント・トロイデンは59分に後藤、76分に松澤を送り出し、反撃の狼煙を上げようと試みる。両選手ともにゴールの匂いを漂わせるような攻撃の絡みを見せ、特に後藤はゴール前のターゲットとしてゴールに迫るシーンも作り出したものの、最後まで1点は生まれずにタイムアップ。シント・トロイデンは開幕7試合目にして今季初黒星を喫し、ウェステルローは今季初の連勝を成し遂げた。

なお、GK小久保を筆頭に、谷口、山本、伊藤、そして木村がフル出場。畑は69分、坂本は78分に途中交代した。

次節はは21日に行われ、シント・トロイデンは敵地でクラブ・ブルッヘと、ウェステルローはホームでスタンダール・リエージュと、それぞれ対戦する。

【スコア】

シント・トロイデン 0－3 ウェステルロー

【得点者】

0－1 39分 ナチョ・フェリ（ウェステルロー）

0－2 50分 グリフィン・ヨウ（PK／ウェステルロー）

0－3 58分 エミン・バイラム（ウェステルロー）