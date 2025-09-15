プレミアリーグ第4節が14日に行われ、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

今シーズン最初の“マンチェスター・ダービー”は、マンチェスター・シティの本拠地『エティハド・スタジアム』で開催された。

ホームチームは開幕節のウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦こそ快勝したものの、その後は連敗。この大一番で連敗ストップといきたい。対するアウェイチームは前節のバーンリー戦で今季初勝利を手にしており、宿敵相手に連勝を狙う。なお、マンチェスター・シティに加入したばかりのGKジャンルイジ・ドンナルンマが、この一戦で早速ゴールマウスを託された。

試合は、両チームが立ち上がりから一進一退の攻防を繰り広げていく。マンチェスター・シティは、ロドリを中心にピッチの横幅を活用し、得点への道筋を探っていく。それに対し、マンチェスター・ユナイテッドは縦に速い攻撃でゴールに迫る。

先制したのはマンチェスター・シティだった。18分、ジェレミー・ドクが右ハーフスペースでパスを貰うと、巧みなドリブルで敵陣ボックス内に侵入。ドクからの折り返しのクロスを、フィル・フォーデンが頭で合わせてゴール左に流し込んだ。

先制後もマンチェスター・シティはDFラインを高く設定し、ボールを支配しながら追加点を果敢に狙っていく。一方のマンチェスター・ユナイテッドも、積極的なプレスからボールを奪い、カウンターに転じようとしていく。しかし、前半はこのままマンチェスター・シティの1点リードで終えた。

両チームともに、ハーフタイムで選手を交代することなく後半に臨んだ。後半、マンチェスター・ユナイテッドはクロスを積極的に送り、高さを生かして得点を狙っていく。

それでも、次の1点はマンチェスター・シティが奪った。53分、スローイングからフォーデンはボックス手前の左にいたドクにパスを出す。そのドクは相手選手を背負いながらボックス内のスペースへボールを送り、最後はアーリング・ハーランドがGKをかわすようなシュートでゴールネットを揺らした。

さらにマンチェスター・シティは68分、自陣でのボール奪取に成功すると、ベルナルド・シウヴァが前方のスペースへボールを送る。抜け出していたハーランドが相手DFを置き去りにし、最後はゴール左下にしっかり流し込んだ。

3点のビハインドを背負うマンチェスター・ユナイテッドは、その後もチャンスを作ったものの得点には至らずに試合終了。マンチェスター・シティが3－0で宿敵とのダービーを制した。

マンチェスター・シティは、18日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・第1節のナポリ戦に臨み、21日にアウェイでアーセナルと対戦。マンチェスター・ユナイテッドは20日にホームでチェルシーと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 3－0 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 18分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

2－0 53分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

3－0 68分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

【動画】マンCvsマンU ゴール＆好プレー集！