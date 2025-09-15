リーグ・アン第4節が14日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とRCランスが対戦した。

ホームのPSGは、ここまでリーグ戦3試合を戦って無傷の3連勝。17日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアタランタ戦に向けて弾みをつけたいところ。対するRCランスも、開幕節ではリヨンに敗れたものの、その後は連勝。難敵相手に3連勝を狙う。

先にスコアを動かしたのはPSG。15分、PSGが敵陣でボールを奪うと、ヴィティーニャがブラッドリー・バルコラへパスを出す。そのバルコラは、ボックス手前左から放ったシュートは弧を描きながらゴール右に吸い込まれた。

幸先よく先制したPSGだが、アクシデントが発生してしまう。フビチャ・クヴァラツヘリアが相手選手からタックルを受け、左足を負傷。30分限りでの途中交代を強いられ、代わってイブラヒム・エンバイェがピッチに入った。

1点を追うRCランスも何度か決定機を演出するが、得点にはつながらない。結局、前半はPSGの1点リードで終了した。

そして51分、バルコラがまたしても得点を決める。バルコラが左サイドでボールを持つ。そしてボールをボックスの前方まで持ち運ぶと、右足を一閃。低く鋭いシュートがゴール左下に刺さった。

まず1点を返したいRCランスだが、後半はなかなかシュートまで持ち込むことができない。結局、試合は2－0のまま終了。PSGがRCランスに勝利し、リーグ戦無敗の4連勝とした。

PSGは次節、17日に行われるCL・リーグフェーズ第1節のアタランタ戦後、21日にアウェイでマルセイユと対戦。RCランスは次節、20日にホームでリールと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 2－0 RCランス

【得点者】

1－0 15分 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

2－0 51分 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

【動画】ブラッドリー・バルコラの2ゴール！