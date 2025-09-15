リーグ・アン第4節が14日に行われ、ル・アーヴルは敵地でストラスブールに0－1で敗れた。日本代表の一員として9月のアメリカ合衆国遠征に参加していたル・アーヴル所属の瀬古歩夢は、今季初のベンチスタートなり、69分から途中出場した。

今季、リーグ・アンで開幕2連敗を喫しながら、インターナショナルマッチウィーク前に行われた前節、ニースを3－1で破って今季初勝利を手にしたル・アーヴル。今節は、ここまで2勝1敗のスタートを切ったストラスブールの本拠地に乗り込んだ。

試合はキックオフ直後の2分、右サイドからのクロスボールを頭で合わせたヤシン・ケシュタが、枠を捉えた強烈なヘディングシュートを放つも、GKマイク・ペンダースに阻まれる。ル・アーヴルとしては、キックオフ直後に生まれたビッグチャンスを仕留め損なうと、以降は両チーム拮抗した展開が続き、チャンスシーンは限られたまま時計の針が進む。

後半に入ってからも、スコアレスの時間が続いたが、終盤に入った89分、ボックス左のスペースで仕掛けたマーシャル・ゴドが倒され、ストラスブールにPKが与えられる。このPKをホアキン・パニチェッリが豪快に蹴り込み、ストラスブールが土壇場で先制に成功した。

試合はこのままタイムアップ。ル・アーヴルはインターナショナルマッチウィークを挟んで、今季初の連勝とはならず。ストラスブールが2試合ぶりの白星を掴んだ。

次節は21日に行われ、ル・アーヴルはホームでロリアンと、ストラスブールはアウェイでパリFCと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ストラスブール 1－0 ル・アーヴル

【得点者】

1－0 90＋1分 ホアキン・パニチェッリ（ストラスブール）